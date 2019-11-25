В Нижнем Новгороде проходит благотворительная ярмарка «День добра»

Поучаствовать в благотворительности можно и онлайн, лоты опубликованы в Instagram keramissa_dobro. В продаже керамика, мыло, куклы, украшения, декупаж, текстиль, игрушки. Кроме того, в рамках «Дня добра» будет развернута и продуктовая ярмарка, где посетителям предложат пирожные, натуральный зефир, трюфели, варенье, травяные чаи и многое другое.

Присоединиться к акции можно и с помощью перевода любой суммы на карту:

Сбербанк 5469 4200 2181 8912

С указанием «Детям»

Наталья Владимировна М.