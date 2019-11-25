25 ноября в Нижнем Новгороде проходит благотворительная ярмарка «День добра» для помощи детям с онкологическими заболеваниями, аутистическими расстройствами и воспитанникам детских домов, находящимся на длительном лечении в больницах. Ярмарку можно посетить в доме керамики и подарков «Керамисса» (Пискунова, 30в) с 10.00 до 22.00.
В Нижнем Новгороде проходит благотворительная ярмарка «День добра»
Поучаствовать в благотворительности можно и онлайн, лоты опубликованы в Instagram keramissa_dobro. В продаже керамика, мыло, куклы, украшения, декупаж, текстиль, игрушки. Кроме того, в рамках «Дня добра» будет развернута и продуктовая ярмарка, где посетителям предложат пирожные, натуральный зефир, трюфели, варенье, травяные чаи и многое другое.
Присоединиться к акции можно и с помощью перевода любой суммы на карту:
Сбербанк 5469 4200 2181 8912
С указанием «Детям»
Наталья Владимировна М.
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