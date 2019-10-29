Первое мероприятие TEDxKulibinParkSalon состоится в Нижнем 8 ноября

Тема первого салона — «Streets and Corners». Речь пойдет об урбанистике, развитии общественных пространств и жизни в городе. Погрузиться в тему поможет приглашенный спикер — Павел Гнилорыбов, историк, писатель, москвовед, публицист и журналист. Павел является главредом Telegram-канала о краеведении, наследии и городской среде «Архитектурные излишества», научным сотрудником Музея Москвы, автором 12 книг. Ведет YouTube-канал «Архитектурные излишества».

Зрителей ждет выступление спикера, просмотр и обсуждение видео TED Talks, welcome drink и интерактивы между выступлениями. Мероприятие проводится на русском языке.

TEDxKulibinParkSalon — это клуб и площадка для диалога. Все, что будет происходить, будет побуждать вас к обсуждению важных и новых идей. Больше не будет границы между сценой и залом, вы сможете задать любые вопросы спикеру и друг другу