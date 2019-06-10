Образовательный портал GeekBrains проведет открытые вебинары

Образовательный портал GeekBrains проведет четыре бесплатных вебинара с участием своих студентов и преподавателей. Открытые уроки по дизайну, маркетингу, менеджменту и программированию пройдут 17, 18, 19 и 20 июня.

На вебинарах преподаватели и студенты пообщаются со зрителями, ответят на наболевшие вопросы и решат практическую задачу по своему направлению: сверстают макет с использованием Grid Layout, разберут необходимые элементы продающего лендинга, сделают прототип в графическом редакторе и покажут запущенное ими приложение для заказа кофе.

Студенты с радостью согласились принять участие в проекте и выйдут в прямой эфир со своими преподавателями и наставниками, которые их чему-то уже обучили.

Каждый урок начинается в 20.00 по московскому времени. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Фото: архив организаторов