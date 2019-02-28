Онлайн-университет GeekUniversity открывает набор на факультет Go-разработки

Онлайн-университет GeekUniversity запускает факультет Go-разработки. За полтора года студенты освоят все современные технологии программирования на Go и получат необходимый опыт для работы в крупных IT-компаниях.

Язык Go активно используется такими компаниями, как Google, IBM, Intel и многими другими. С его помощью можно создавать интернет-магазины, социальные сети, сервисы объявлений и онлайн-заказов, видеосервисы и фотохостинги и другие проекты.

Образовательная программа включает в себя модули по разработке, использованию реляционных и нереляционных баз данных, очередей задач, асинхронному программированию и разработке многопоточных приложений, написанию тестов и другие.

На протяжении всего обучения студенты будут заниматься практической деятельностью. В частности, под руководством экспертов Delivery Club они создадут сервис объявлений на микросервисной архитектуре и высоконагруженный сервис заказа товаров и услуг. Финальным этапом обучения станет работа над выпускным проектом.

Старт потока: по вторникам и субботам. Записаться на факультет можно тут.

Фото: архив пресс-служб