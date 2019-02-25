Научно-популярный лекторий Ratio Hall пройдет в Нижнем

27 февраля в Нижнем состоится шоу-лекторий Ratio Hall, в рамках которого выступят два спикера – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной физики РАН Артем Коржиманов и руководитель научного сектора Студенческого совета ННГУ Екатерина Колпакова.

Как сообщают организаторы, вход на встречу свободный. Артем Коржиманов прочтет слушателям лекцию «Лазерный термояд: вчера, сегодня, завтра». Екатерина Колпакова, в свою очередь, расскажет о том, есть ли у нижегородской науки шанс победить рак. 27 февраля, среда Сбор гостей в 17.30 – 18.00 Место: Harat’s Pub (Варварская, 32) Вход свободный