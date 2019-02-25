Научно-популярный лекторий Ratio Hall пройдет в Нижнем
27 февраля в Нижнем состоится шоу-лекторий Ratio Hall, в рамках которого выступят два спикера – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной физики РАН Артем Коржиманов и руководитель научного сектора Студенческого совета ННГУ Екатерина Колпакова.
Как сообщают организаторы, вход на встречу свободный. Артем Коржиманов прочтет слушателям лекцию «Лазерный термояд: вчера, сегодня, завтра». Екатерина Колпакова, в свою очередь, расскажет о том, есть ли у нижегородской науки шанс победить рак.
27 февраля, среда
Сбор гостей в 17.30 – 18.00
Место: Harat’s Pub (Варварская, 32)
Вход свободный
Ratio Hall – это научно-популярный проект, реализуемый в Нижнем Новгороде. В различных кафе и пространствах города один раз в месяц проводятся шоу-лектории на самые разные темы: от философии до квантовой физики.
Фото: архив организаторов
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