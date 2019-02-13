Лекция историка Павла Поляна состоится в Парке науки ННГУ

Историк и ведущий научный сотрудник Института географии РАН Павел Полян проведет открытую лекцию в Нижнем Новгороде. Тема встречи будет посвящена Марселю Наджари и его рукописям, сообщает Нижегородский центр немецкой и европейской культуры.

В своей лекции профессор расскажет об удивительной судьбе греческого еврея Марселя Наджари, пережившего холокост и оставившего письменные свидетельства, закопав их в землю вблизи крематориев Аушвица-Биркенау.

Члены «зондеркоммандо» в лагере смерти Аушвиц-Биркенау — это вспомогательные рабочие бригады, составленные почти исключительно из евреев, которых нацисты понуждали ассистировать себе в массовом конвейерном убийстве сотен тысяч других людей. То, что работники этих бригад 7 октября 1944 года поднимут восстание и уничтожат один из крематориев, и то, что некоторые из них вопреки всему уцелеют, нацисты не могли себе представить даже в страшном сне.