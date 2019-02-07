Редакторы федеральных СМИ прочитают лекции в Нижнем

Семь редакторов нижегородских и федеральных СМИ прочитают лекции в Нижнем Новгороде в рамках проекта «Медиахакатон». Большой лекторий состоится 15-16 марта в технопарке «Анкудиновка», сообщают организаторы.

В первый день, 15 марта, видеопродюсер «The Village» (Москва) Алик Кемалов расскажет о трендах в дистрибуции контента в 2019 году, сооснователь «Медузы» Илья Красильщик прочитает лекцию о вариантах финансовых моделей медиа, а Лидия Кравченко, шеф-редактор «The Village Нижний Новгород», – о культурной журналистике.

16 марта пройдет лекция главреда «Тинькофф-журнала» и автора книги «Пиши, сокращай» Максима Ильяхова. Он расскажет о редакционной политике и полезном действии медиа.

Список спикеров дополняется. Билеты на лекторий можно купить тут, стартовая цена билета на оба дня – 500₽.

Фото: архив организаторов