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Нижегородцам предлагают проверить научную грамотность

Жителям Нижнего предлагают поучаствовать в «Открытой лабораторной» – глобальной просветительской акции, на которой каждый желающий проверяет свою естественно-научную грамотность. 

Участников ждут интересные задания, призы, кино научные шоу и лучше ученые страны! Заведующим «лабораторной» станет кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ИПФ РАН Артем Коржиманов, который перед проверкой прочтет слушателям небольшую лекцию.

9 февраля

12.00

Место: Парк науки ННГУ (Ульянова, 10б)

Вход свободный. Зарегистрироваться можно тут

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