Евгений Чупрунов прочтет открытую лекцию в Парке науки ННГУ
8 февраля, в День российской науки, профессор и бывший ректор ННГУ им. Лобачевского Евгений Чупрунов прочтет открытую лекцию о развитии научного направления в вузе. Событие пройдет в Парке науки ННГУ, сообщают организаторы.
Профессор расскажет, что происходило с наукой в университете последние несколько десятилетий, об известных ученых нашего города, главных открытиях нижегородской науки, а также о том, какие сферы исследований наиболее интересны местным ученым на сегодняшний день. Лекция рекомендуется для посещения всем, кто интересуется развитием науки и технологий.
8 февраля
19.00
Место: Парк науки ННГУ (Ульянова, 10б)
Вход свободный. Зарегистрироваться можно тут.
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