Нина Зверева проведет открытую лекцию в Нижнем в рамках проекта «АкадемиУМ»

28 декабря автор популярных учебников по журналистике и ораторскому мастерству Нина Зверева проведет открытую лекцию в Нижнем Новгороде. Встречу организует альтернативно-образовательный проект «АкадемиУМ».

Лекция будет посвящена выступлениям перед публикой. Каким образом найти правильную дистанцию в общении со слушателями? Как произвести впечатление и справиться с волнением? На эти и многие другие вопросы Нина Зверева ответит в рамках грядущей лекции.

«АкадемиУМ» представляет собой цикл тематических лекций и мастер-классов, семинаров и творческих встреч. Все ведущие и тренеры проекта работают совершенно бесплатно. Проект организован администрацией Нижнего Новгорода совместно с Российской академией наук.

28 декабря 18.00 Место: «Седьмой гость» (Рождественская, 10) Вход: свободный, необходима регистрация

Фото: архив героев