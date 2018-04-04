"Мастерская Извлечения Смыслов" откроется в галерее "Ардженто"

Первая встреча Мастерской состоится 5 апреля. Она будет посвящена обсуждению романа М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" - одному из самых известных «школьных» произведений русской литературы.

В предисловии к роману автор сетовал на то, что современные ему читатели очень наивны, готовы все понимать буквально и серьезно, и не способны увидеть игру и иронию за маской дипломатической доброжелательности. Стали ли мы менее доверчивы за прошедшие столетия, после выхода романа в свет? Удалось ли нам понять подсказку Лермонтова, разгадать смысл авторской иронии?

Что нельзя делать, читая «Героя нашего времени»? Верить автору! Возможно, главный герой романа совсем не Печорин, а Апфельбаум, и первый сеанс «черной магии с разоблачением» состоялся задолго до «Мастера и Маргариты».

Встреча пройдет 5 апреля в галерее "Ардженто", по адресу ул. Минина, 17. Начало в 18:00.

Вход - Free donation (свободный взнос по желанию зрителя).