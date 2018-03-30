Лекцию об иммунитете прочтут в Нижегородской Вышке

"Иммунитет — вечная война за жизнь": кандидат биологических наук, доцент кафедры Микробиологии и иммунологии ПИМУ Кропотов Василий Сергеевич прочтет лекцию об иммунной системе. Об этом сообщают организаторы.

Разговор пойдет о том, что есть жизнь с биологической точки зрения, почему должно защищаться живое, и как построена система защиты от биологических угроз в организме человека.

Лекция пройдет 6 апреля в стенах Нижегородской Вышки, по адресу Большая Печерская 25/12. Начало в 18:00. Вход на лекцию бесплатный, необходимо предварительно оставить заявку.