Лекцию о генезисе и назначении селфи прочтут в "Арсенале"

Профессор школы культурологии ВШЭ Яна Левченко прочтет в "Арсенале" лекцию "Встреча с Нарциссом. Смысл и назначение селфи". Мероприятие состоится 22 марта в 18:30. Об этом сообщают организаторы.

Лекция пройдет в рамках курса философа и историка культуры Игоря Кобылина "Визуальная среда".

На встрече 22 марта речь пойдет о том, как развивается и осмысляется практика селфи, каков ее генезис, чем обусловлена и о чем свидетельствует ее популярность. А также Яна Левченко расскажет, в каком направлении развивается селфи и как оно определяет культурно-антропологическую эволюцию человека.

Стоимость билетов 100 рублей (льготный) и 150 рублей.