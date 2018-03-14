Лекцию "Технологическое развитие и окружающая среда" прочтет Владимир Антонец в Парке науки ННГУ

Ведущий научный сотрудник ИПФ РАН, профессор ННГУ им. Лобачевского Владимир Антонец проочтет лекцию "Технологическое развитие и окружающая среда". Об этом сообщают организаторы. Мероприятие состоится 16 марта в 18:30 в Парке науки ННГУ.

Когда мы, смешивая удивление, восторг, гордость и отдаленный смутный страх, говорим о современных технологиях: «Можно ли было это представить всего 100 (50, 20, 10, 5) лет назад?», мы невольно признаемся, что не умеем управлять своим технологическим развитием. Из-за того, что в нынешнее время оно ориентировано, за малым исключением, на военные нужды и потребительский платежеспособный спрос, нам кажется, что мы платим за него только деньгами. Между тем, оно имеет свою, пока плохо осознанную цену, выражаемую как в социальных, так и сугубо биологических коинах. Эта цена и будет обсуждаться на лекции.

Лекция пройдет по адресу улица Ульянова, 10б в Парке науки ННГУ «Лобачевский Lab».

Вход свободный.