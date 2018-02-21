В "Арсенале" прочитают лекцию об экспериментальных мультфильмах и процессе их создания
Завесу тайны над процессом создания экспериментальных мультфильмов откроет художник, режиссер-аниматор Саша Свирский в "Арсенале" сегодня, 21 февраля, в 18:30. Об этом сообщают организаторы.
Художник и режиссер анимационных фильмов Саша Свирский около 10 лет самостоятельно снимает мультфильмы, участвует с ними на международных фестивалях, создаёт музыкальные клипы и заставки.
На встрече он покажет некоторые свои работы, поделится опытом, и ответит на вопросы: как начать снимать мультфильмы? Необходимо ли специальное образование автору? Как заработать деньги создавая независимое кино, не изменяя себе?
Во второй части лекции Саша Свирский покажет широту графических и пластических возможностей для художника при создании анимации в программном обеспечении.
В лекции примет участие куратор выставки «Движение воображения» Надежда Свирская.
Вход свободный. Необходима предварительная регистрация.
Тел.: 8 (831) 422 45 54
Официальный сайте ГЦСИ "Арсенал" www.ncca.ru/nnovgorod
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