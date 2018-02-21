В "Арсенале" прочитают лекцию об экспериментальных мультфильмах и процессе их создания

Завесу тайны над процессом создания экспериментальных мультфильмов откроет художник, режиссер-аниматор Саша Свирский в "Арсенале" сегодня, 21 февраля, в 18:30. Об этом сообщают организаторы.

Художник и режиссер анимационных фильмов Саша Свирский около 10 лет самостоятельно снимает мультфильмы, участвует с ними на международных фестивалях, создаёт музыкальные клипы и заставки.

На встрече он покажет некоторые свои работы, поделится опытом, и ответит на вопросы: как начать снимать мультфильмы? Необходимо ли специальное образование автору? Как заработать деньги создавая независимое кино, не изменяя себе?

Во второй части лекции Саша Свирский покажет широту графических и пластических возможностей для художника при создании анимации в программном обеспечении.

В лекции примет участие куратор выставки «Движение воображения» Надежда Свирская.

Вход свободный. Необходима предварительная регистрация.

Тел.: 8 (831) 422 45 54

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