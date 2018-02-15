Лекция о различных концепциях техники и медиа пройдет в "Безухове"

«Технологии, медиа и город» - лекция социолога, историка идей Владимира Николаева (ВШЭ) и презентация книги Эша Амина и Найджела Трифта «Города: переосмысляя городское» пройдет 21 февраля в 19:00 в Литературном кафе «Безухов».

В одной из глав книги «Города: переосмысляя городское» Эш Амин и Найджел Трифт развертывают картину современного города как «машинного города». Город предстает нашему взору как колоссальная, динамичная, одновременно предсказуемая и непредсказуемая, собранная и постоянно пересобираемая из огромного множества вовлеченных в потоки и циркуляции человеческих и нечеловеческих элементов: тел и страстей, взглядов и движений рук, разговоров, энергий и сил, механических сочленений, транспортных средств, электрических сигналов, образов, вирусов, веществ и субстанций.

В этой машине есть некий порядок, обеспечиваемый – плохо или хорошо, жестко или гибко, удачно или неудачно – сложной инженерией столкновений. Важнейшую роль в поддержании слаженной, упорядоченной работы этой машины играют всевозможные техники и медиа. В каком-то смысле сам город есть медиум, занимающий уникальное место в жизни современного человека.

Различные концепции техники и медиа (Франкфуртская школа, Г.М. Маклюэн, М. Фуко, А. Лефевр, Л.

Мэмфорд, АСТ) позволяют составить более объемное представление об этой стороне современного

города и заключенных в ней возможностях и рисках.

Вход свободный.

Литературное кафе Безухов, Рождественская 6,

Столик можно зарезервировать по телефону 433 87 63