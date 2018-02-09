Семинар для региональных журналистов пройдет в Нижнем Новгороде

Фонд «Медиастандарт» проведет для журналистов региональных изданий просветительский курс «Стандарты журналистики и проверки информации». Семинар пройдет 24-25 марта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

Стать слушателями курса смогут 35 журналистов и блогеров из Приволжского и Центрального федеральных округов. Подать заявку можно до 18 февраля.

Курс рассчитан на два дня, занятия будут проходить по 7-8 часов. В первый день пройдут лекции по журналистской этике, финансовой и экономической грамотности для журналиста, а также фактчекингу и борьбе с fake news. Второй день будет посвящен созданию питчей, обработке данных и проверке информации.

Фонд «Медиастандарт» расскажет об опыте ведущих российских и мировых изданий по фактчекингу и противостоянию фейкам. Журналисты Bloomberg прочтут лекцию о том, как работать с цифрами и данными. Опытные экономические и финансовые журналисты из «Ведомостей» и Сравни.ру расскажут, как создаются интересные материалы, где найти для них фактуру, как работать с экспертами и избежать распространенных ошибок.

Обучение и питание во время обучения бесплатны для всех участников курса. Для журналистов из соседних регионов фонд «Медиастандарт» оплачивает проезд и проживание в гостинице.