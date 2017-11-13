Нижний Новгород может стать столицей «Тотального диктанта»

На сайте «Тотального диктанта» стартовало первое в истории проекта голосование за новую столицу акции. Среди претендентов - Нижний Новгород.

Всего в голосовании участвуют 16 городов: Владивосток, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Красноярск, Пермь, Саратов, Москва, Нижний Новгород, Томск, Ставрополь, Тюмень, Челябинск, Уфа и Таллин. Для того, чтобы отдать свой голос, необходимо зарегистрироваться на сайте «Тотального диктанта». Голосовать можно раз в сутки.

Голосование стартовало 13 ноября и завершится 26 декабря. На следующий день организаторы объявят шорт-лист из 5 городов. О том, какой из них станет столицей «Тотального диктанта-2018», объявят 27 января. В этом городе будет организована главная площадка акции, где 14 апреля, в день проведения «Тотального диктанта», выступит автор текста.

Проект «Тотальный диктант» родом из Новосибирска. Впервые акция прошла в 2004 году по инициативе студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. В 2017 году «Тотальный диктант» прошел в 71 стране и 866 городах, а участие в нем приняли более 200 тысяч человек.