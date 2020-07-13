Квантовую долину построят в Нижнем Новгороде

Впервые о создании научно-образовательных центров мирового уровня в рамках реализации национального проекта «Наука» было объявлено в 2019 году. Всего по стране планируется создать около 15 подобных центров. Один из них будет базироваться на территории ННГУ им.Лобачевского.



Подобные центры проводят исследования мирового уровня, создают конкурентоспособные технологии и продукты, а также подготавливают кадры для решения крупных научно-технологических задач. Ключевой специализацией Нижегородского НОЦ станут передовые цифровые технологии.

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