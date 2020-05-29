Крупнейший в России образовательный центр построят в Нижнем Новгороде

Как сообщается на официальной странице в Instagram о подготовке приволжской столицы к юбилею, открытие «Школы 800» позволит решить проблему очередности при поступлении в школы, исключить вторую смену обучения, создать для школьников индивидуальные образовательные траектории, предоставит доступ к возможностям современной предпрофессиональной подготовки и дополнительного образования.

По предварительным данным, комплекс будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем и центра дополнительного образования на Бору с единой образовательной программой. Концепция предполагает наличие двух образовательных ступеней, первая из которых объединит начальную школу и учащихся 5-6 классов, вторая – школьников с 7-го по 11-й классы.

В рамках поэтапной индивидуализации и предпрофильной подготовки старшеклассники смогут заниматься по одному из направлений: гуманитарному, социально-экономическому, медицинскому, инженерному, IT и другим. Обучение по общей образовательной программе будет бесплатным для школьников. «Школа 800» рассчитана на 4550 учебных мест, а архитектурные решения каждого из зданий комплекса также позволят использовать значительную часть инфраструктуры школы для учебы и досуга жителей района и учащихся других школ.

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Фото: Никита Духник