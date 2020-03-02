Школа Михалкова объявляет День открытых дверей

25 марта с 12.00 до 14.00 Школа Михалкова приглашает нижегородских родителей и их детей на День открытых дверей. Опытные педагоги расскажут гостям о преимуществах обучения, важности индивидуального подхода к каждому ученику, а также эффективности современных образовательных методов, которые используются в школе.