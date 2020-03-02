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Школа Михалкова объявляет День открытых дверей

25 марта с 12.00 до 14.00 Школа Михалкова приглашает нижегородских родителей и их детей на День открытых дверей. Опытные педагоги расскажут гостям о преимуществах обучения, важности индивидуального подхода к каждому ученику, а также эффективности современных образовательных методов, которые используются в школе.

Что вы сможете сделать в День открытых дверей?

  • Познакомиться с педагогами;
  • Узнать, как правильно мотивировать ребенка и научить его любить учебу;
  • Провести тестирование вашего ребенка;
  • Получить информацию о современных методах и технологиях обучения;
  • Выяснить, как правильно подготовить ребенка к школе и преуспеть в начальных классах;
  • Узнать об особенностях индивидуального подхода к обучению и его преимуществах.

Фото: архив пресс-служб

Наталия Болотова,
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