25 марта с 12.00 до 14.00 Школа Михалкова приглашает нижегородских родителей и их детей на День открытых дверей. Опытные педагоги расскажут гостям о преимуществах обучения, важности индивидуального подхода к каждому ученику, а также эффективности современных образовательных методов, которые используются в школе.
Школа Михалкова объявляет День открытых дверей
Что вы сможете сделать в День открытых дверей?
- Познакомиться с педагогами;
- Узнать, как правильно мотивировать ребенка и научить его любить учебу;
- Провести тестирование вашего ребенка;
- Получить информацию о современных методах и технологиях обучения;
- Выяснить, как правильно подготовить ребенка к школе и преуспеть в начальных классах;
- Узнать об особенностях индивидуального подхода к обучению и его преимуществах.
Фото: архив пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.