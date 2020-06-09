Квартира для двоих





Завязка: Он и она нашли друг друга в большом городе. Все проблемы решены, преград больше не существует, впереди только заветное «жили долго и счастливо» . И вот, перед героями он: дом мечты, в котором можно вить семейное гнездышко. Современная архитектура для молодой и активной пары – дополнительный аргумент в пользу приобретения квартиры именно в «Плотничном» , тем более, что застройщик предлагает выгодные условия. Пара комедийных моментов, связанных с выбором цвета стен и дебатов по поводу дивана (он хочет кожаный, она – с десятком подушечек), и герои въезжают в счастливое будущее

Планировка: Нашим героям, молодым, влюбленным и активным подойдут квартиры на втором этаже здания, в которых просторные комнаты сменяются не менее просторной террасой на открытом воздухе. На площадке хозяйка дома занимается утренней йогой, наслаждаясь видами зеленых холмов Почаинского оврага, а новоявленный глава семьи готовится принимать общих друзей в современной кухне-гостиной. Вечером, когда шумные гости ушли, пара смотрит на огни Большой Покровской, потягивая коктейли из высоких бокалов.



Декорации : Живописная Ильинская улица подстегнет воображение и зарядит креативом, а Нижневолжская набережная отлично подойдет для пробежек и активных занятий спортом. Кипучая жизнь Большой Покровской с ее барами, ресторанами и бутиками отлично оттеняется романтическими ужинами на собственной терассе под негромкую музыку. За культурные развлечения отвечают индивидуальные экскурсии по историческим окрестностям комплекса с блогерами Алексеем Шевченко или Еленой Митягиной