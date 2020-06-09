Выбирая новую квартиру, все мы прокручиваем в голове сценарии будущей счастливой жизни: семейный фильм, мелодрама со счастливым концом или разудалая комедия в духе «Мальчишника в Вегасе» – каждый представляет свое «кино» . Вместе с ЖК «Плотничный» мы предлагаем вообразить себя героем своего собственного блокбастера про жизнь в самом центре Нижнего Новгорода, в декорациях кафе, скверов, магазинов и уютных улочек.
Свет, камера, мотор! Выбираем сценарий счастливой жизни в ЖК «Плотничный»
Квартира для двоих
Завязка: Он и она нашли друг друга в большом городе. Все проблемы решены, преград больше не существует, впереди только заветное «жили долго и счастливо» . И вот, перед героями он: дом мечты, в котором можно вить семейное гнездышко. Современная архитектура для молодой и активной пары – дополнительный аргумент в пользу приобретения квартиры именно в «Плотничном» , тем более, что застройщик предлагает выгодные условия. Пара комедийных моментов, связанных с выбором цвета стен и дебатов по поводу дивана (он хочет кожаный, она – с десятком подушечек), и герои въезжают в счастливое будущее
Планировка: Нашим героям, молодым, влюбленным и активным подойдут квартиры на втором этаже здания, в которых просторные комнаты сменяются не менее просторной террасой на открытом воздухе. На площадке хозяйка дома занимается утренней йогой, наслаждаясь видами зеленых холмов Почаинского оврага, а новоявленный глава семьи готовится принимать общих друзей в современной кухне-гостиной. Вечером, когда шумные гости ушли, пара смотрит на огни Большой Покровской, потягивая коктейли из высоких бокалов.
Декорации : Живописная Ильинская улица подстегнет воображение и зарядит креативом, а Нижневолжская набережная отлично подойдет для пробежек и активных занятий спортом. Кипучая жизнь Большой Покровской с ее барами, ресторанами и бутиками отлично оттеняется романтическими ужинами на собственной терассе под негромкую музыку. За культурные развлечения отвечают индивидуальные экскурсии по историческим окрестностям комплекса с блогерами Алексеем Шевченко или Еленой Митягиной
Вечная молодость
Завязка: Успешный бизнесмен (или деловая леди), не обремененный семьей и обязательствами, заселяется в двухкомнатную квартиру. Элитная недвижимость для нашего героя – это не просто надежный способ вложения денег, но и удовольствие, которое дорогого стоит. Не менее важна и охраняемая закрытая территория жилого комплекса, которая дарит чувство уверенности и защищенности. В специально отведенном пространстве герой хранит горнолыжное снаряжение для незабываемых каникул в Альпах, а возможность приобрести второе парковочное место использует для своего верного мотоцикла.
Планировка: Просторная светлая гостиная, спальня с гардеробной, кладовая и прачечная – это основа комфортного проживания и возможность насладиться уютом и спокойствием. Панорамные окна не дают заскучать, балуя хозяина изумительными видами, они буквально бросают к ногам героя город, обещая все возможные удовольствия и впечатления. Близость к самым «тусовочным» местам Нижнего говорит об одном: в правильно выбранном месте для жизни, быть одиноким невозможно.
Декорации: У самого подножия комплекса, на Рождественской улице, давно получившей негласный титул «барного променада», можно развеяться в «Селедке и кофе» на одной из вечеринок уик-энда или опробовать удивительные коктейли в «Медных трубах». Тем более, каждый раз под утро возвращаться в свое гнездышко, полное тепла и покоя, можно и пешком, любуясь видами просыпающегося города.
Дела семейные
Завязка: Недавнее пополнение в семействе вынуждает молодую семью с двумя детьми искать новое жилье. Вполне естественно, их выбор надает на ЖК «Плотничный»: охраняемая территория, фруктовый сад, разбитый прямо под окнами, современные детские площадки, игровые комнаты и конечно просторные квартиры с удобными планировками – о чем еще мечтать? Увидев на первом этаже специальное место для мытья лап четвероногих друзей, дети немедленно попросили собаку. Не беда – места в квартире хватит и на питомца, а прогулки с ним по набережной Федоровского станут новой семейной традицией.
Планировка: Начиная с четвертого этажа, на лестничной клетке расположено всего по две квартиры. Каждая с тремя спальнями, двумя ванными комнатами и вместительными гардеробными, и в этом сразу два плюса: всего одна семья по соседству и огромный потенциал для исследования ребенком собственных апартаментов. 148 квадратных метров полезной площади позволят играть в догонялки и прятки, а родителям будет где укрыться вдвоем за ужином ии просмотром любимого фильма.
Декорации: Площадка во внутреннем дворике – настоящий магнит для маленьких жителей «Плотничного», а когда захочется сменить декорации, на улице Большой Покровской найдется занимательный детский городок. Для отдыха всей семьей можно дойти до ближайшего кинотеатра «Орленок», прогуляться вниз к Нижневолжской набережной и отдохнуть в семейном гриль-ресторане BUTCH & DUTCH с видом на стадион, Стрелку и собор.
Крыша мира
Завязка: Квартира, достойная стать декорацией к истории любви, успеха и достижения новых высот. Жемчужина ЖК «Плотничный» – пентхаус с панорамным видом на кремль и выходом на эксплуатируемую крышу. Приобретая такую недвижимость, выходишь за рамки всех сценариев и расчетов, становясь режиссером собственной судьбы.
Планировка: Каждый, кто хоть раз побывал в таких апартаментах, чувствует себя хозяином мира. И он не далек от истины. Стоя на кровле здания в сердце города, вы получаете все бонусы разом: невероятные виды, комфортный и красивый дом в живописном месте, статусное окружение клубного дома.
Декорации: Для человека, у которого есть все, возможность насладиться уютом и спокойствием бесценна. Ограниченное количество квартир, приватность во всем, включая возможность перенести деловые встречи с партнерами из собственной квартиры в переговорную комнату – все это создает непередаваемый флер успешности и неслучайности всего происходящего в жизни. Да и какие еще нужны декорации, когда есть своя собственная крыша, на которой каждый вечер показывают лучший блокбастер на свете – закат над Нижним Новгородом...
Телефон для подробной информации
+7 964 726 09 86
Застройщик: ООО «СК «Реконструкция Инвест»
Проектная декларация по ссылке: ЖК Плотничный.Документы
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