Андрей Вовк был выдвинут областной общественной организацией “Нижегородская Служба Добровольцев” и стал одним из пяти претендентов на место в Общественной палате. По итогам рейтингового голосования журналист получил больше всего голосов.
Андрей Вовк получил место в Общественной палате Нижнего Новгорода
Андрей Вовк был выдвинут областной общественной организацией “Нижегородская Служба Добровольцев” и стал одним из пяти претендентов на место в Общественной палате. По итогам рейтингового голосования журналист получил больше всего голосов.
"Теперь я избранный. В Общественную палату Нижнего Новгорода. Буду заниматься там общественным контролем за выборами, экспертным анализом различных инициатив и медийным направлением." - так прокомментировал вступление в Общественную палату журналист в своем Instagram
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