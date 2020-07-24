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Андрей Вовк получил место в Общественной палате Нижнего Новгорода

Андрей Вовк был выдвинут областной общественной организацией “Нижегородская Служба Добровольцев” и стал одним из пяти претендентов на место в Общественной палате. По итогам рейтингового голосования журналист получил больше всего голосов.

 

"Теперь я избранный. В Общественную палату Нижнего Новгорода. Буду заниматься там общественным контролем за выборами, экспертным анализом различных инициатив и медийным направлением." - так прокомментировал вступление в Общественную палату журналист в своем Instagram

Дарья Колосова,
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