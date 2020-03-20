Антон рядом

Главная цель мастерской – трудовая реабилитация и трудоустройство людей с инвалидностью в следствии психических расстройств. В основном наши мастера – это инвалиды второй группы, все они совершеннолетние. Диагнозы разные – есть и с умственной отсталостью, и с олигофренией, но у большинства диагноз шизофрения. Сейчас в «Вудбурге» постоянно проходят трудовую реабилитацию десять человек, это костяк. Но это число постоянно меняется, постоянно приходят новые люди, кто-то уходит, кто-то возвращается.

Ребята имеют возможность заработать, изготавливая сувениры, элементы декора и мебель. В основном мы работаем с древесиной. Делаем из ценных пород дерева – дуба, ясеня – разделочные и сервировочные доски, кашпо для цветов, подставки под горячее, скворечники, кормушки для птиц.

Отдельное направление – это изготовление вещей из фанерного обреза. Мы договорились с одним заводом по производству фанеры, что будем забирать у него обрез, которые остается после основного производства фанеры. Обычно его сжигают или просто утилизируют. Мы же доводим его до состояния ровной рейки, которую уже используем для создания красивых и качественных вещей. Например, садовых кресел, столешниц, рамок для фотографий, светильников. По большому счету, речь идет и о сохранении природных ресурсов, и об экологической ответственности.

Два года мастерская работала только для нужд Центра. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов была возможность пробовать свои силы и учиться новому. Удалось даже самостоятельно сделать дубовый кухонный гарнитур для столовой. С этого года в планах заняться реализацией своей продукции. Для этого сейчас создаем виртуальную витрину магазина, ведем переговоры с корпоративными клиентами. В этом плане интересен опыт других городов, общественных организаций. В Москве, например, существует столярная мастерская «Артель блаженных». И там, и у нас работают люди, практически не имеющие возможности трудоустроиться. Им важно не только зарабатывать, но и социализироваться, оставаться членом общества.

Мы не хотим продавать разукрашенные шишки, бесполезные безделушки. Мы делаем качественные вещи, которые будут нужны и полезны нашим клиентам. Не хотим, чтобы у нас, что-то покупали из жалости. Это наш главный принцип. Поэтому мы и не спешили с продажами. Два года мы набирались опыта, пробовали свои силы и только сейчас готовы сделать предложение.