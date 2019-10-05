Нижегородский музыкант NKTN выпустил новый сингл «Моя пустыня»

В марте прошлого года музыкант из Нижнего Новгорода NKTN выпустил свой первый трек «Пропадаешь», который был довольно радушно встречен слушателями. После небольшой паузы начинающий артист современной русскоязычной поп-сцены вернулся с новым танцевальным синглом «Моя пустыня». Этот трек сильно отличается от предыдущих релизов. В нем проникновенная лирика NKTN гармонично сочетается с томными восточными мотивами и мощным танцевальным битом.

Съемки клипа проходили в Казахстане — в настоящей пустыне с барханами. Режиссером видео выступил Тимур Рымбаев.

«Моя пустыня» — это третий сингл артиста. Два его предыдущих трека, «Грязные танцы» и «Пропадаешь», имели большой успех. С ними NKTN дважды выступал в «Лужниках» перед 20 тысячами зрителей на фестивале Hip Hop May day и на дне города Москвы 7 сентября этого года.