В грядущую субботу, 4 октября, в Нижнем состоится уникальное мероприятие – demovecherinka, на которой локальные исполнители представят публике демозаписи своих будущих хитов. Организатор события – нижегородский музыкант Максим Хрычёв. Он рассказал «НН.Собака.ru» о главных фишках мероприятия, поддержке местных артистов и первых шагах к мировой сцене.

Это локальный шоукейс нижегородских музыкантов. Его уникальность состоит в том, что музыканты выступают не с готовым и выпущенным материалом, а с демозаписями, которые еще никто не слышал. Среди артистов вы можете встретить как уже давно знакомых ребят, так и ноунэймов-новичков, которые еще даже не выступают, но уже закладывают в свои работы интересные идеи. У каждого выступающего есть только один провод для подключения к ноутбуку, 10 минут на сцене и полная свобода самовыражения. Со сцены участники делятся своими идеями, подходами к созданию музыки, случаями из студии. Здесь вы сможете открыть для себя новые имена в музыке, услышать демоверсии будущих хитов и увидеть, как музыканты делают первые шаги к большой сцене.

Demovecherinka нужна нам для того, чтобы объединить разбросанных по всему городу домашних продюсеров музыки, собрать их под одной крышей, дать каждому время, внимание, интерес и поддержку. Это именно то, что нужно начинающим парням и девушкам, чтобы быстрее стартовать, не оставаться одинокими, получать удовольствие от создания музыки и выступления с ней. Мне хочется любить свой город еще сильнее, видеть его более живым. Есть проблема в том, что артисты, которые начинают делать крутой материал, уезжают из Нижнего, а новички, особо никому не нужные, сидят по домам или на репетиционных студиях. Так вот, demovecherinka говорит: вы нам нужны! Нам нужны идеи и люди. Это пространство ошибок — здесь можно оступаться, делиться и расти. Ночь будет разделена на две части. Первая — это шоукейс музыкальных продюсеров. Вы сможете открыть для себя новые имена в музыке, услышать демоверсии будущих хитов и увидеть, как музыканты делают первые шаги к мировой сцене. 10 минут на музыканта, 5 артистов: Миф @IMDANYAYOURFRND MocloVe ANDY CASIN / KASIN Вторая часть — это мощный синтезаторный лайв-сет с элементами электроники и техно, а также перспективные находки на dj-сцене: Waxforme (live) Saintmisha Oleg Popov Call me Ilya 4 октября, пятница 22.00 Место: Клуб «Ток» (Рождественская, 10) Вход: 150—300₽