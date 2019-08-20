Организаторы AFP задумались о смене площадки фестиваля

Погода в очередной раз подпортила комфорт гостям фестиваля электронной музыки Alfa Future People , который прошел под Нижним Новгородом в минувшие выходные. В связи с этим организаторы заявили о планах сменить площадку события на ту, где природные условия будут более благоприятными, а погода — предсказуемой.

«По окончании фестиваля нам стало понятно, что это поле мало подходит для фестиваля такого масштаба в таких погодных условиях, — сообщили в официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте», — Тонны и тонны песка, паллеты, откачка помпами — ничего не помогало. Щебенка, асфальт, тротуарная плитка — не вариант».

По словам руководства, поле портить нельзя, поскольку не только для AFP. «В общем, будем крепко думать дальше. Очень, конечно, хотелось бы перенести фестиваль на пляж, но это – вряд ли. Подумаем, придумаем, расскажем», — подытожили организаторы.

О том, останется ли фестиваль в Нижегородской области, в сообщении не уточняется.

Фото: архив организаторов