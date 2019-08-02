«Пошлая Молли» и «Кис-Кис»: в Milo Concert Hall состоится музыкальный фестиваль «Искра»

23 августа в Milo Concert Hall пройдет музыкальный фестиваль «Искра», который соберет на одной большой сцене актуальных исполнителей старой и новой школы. Гостей ждет сумасшедший марафон музыки, песен и танцев от «Пошлой Молли», «Порнофильмов», «Аффинажа», F.P.G, «Кис-Кис», Nizkiz, Drums'n'Cello и «Космонавтов нет».