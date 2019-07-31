Группа Uma2rmaN на Горьковском море сняла клип на песню о Нижнем Новгороде

Солисты группы Uma2rmaN, нижегородцы Владимир и Сергей Кристовские, опубликовали на своем YouTube-канале видео на песню про Нижний Новгород. Съемки велись на Горьковском море, куда музыканты часто приезжают, чтобы попеть под гитару, погонять на байках и проникнуться атмосферой малой родины.

«Мы снимаем это видео на Горьковском море. Оно за моей спиной. Это места моего детства, моей юности. Самое любимое мое место на планете Земля», – поделился Владимир Кристовский.

Композиция «Любимый город» была написана в 2017 году. Группа впервые ее исполнила в День города на площади Минина и Пожарского.