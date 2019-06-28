Фестиваль электронной музыки и искусства «Культура’19» пройдет на Гребном канале
12 июля на набережной Гребного канала состоится фестиваль электронной музыки и искусства «Культура’19». Как сообщают организаторы, событие откроет новые стили и звучания, расширяя границы музыкального познания слушателей.
Гостей также ждет знакомство с главными локальными талантами нижегородской хаус- и техно-сцены. Фестиваль будет насыщен разными интерактивными точками, мастер-классами, зонами отдыха и иными развлечениями.
Зону фестиваля разделят на несколько площадок: танцпол, чилл-аут с паровыми коктейлями от бара «Нефть», фудтраки, спортивная площадка с баскетбольным кольцом и настольным теннисом, а также креативная фотозона. Кроме того, на пляжной зоне вы сможете попробовать себя в сапсерфинге и встретить рассвет.
12 июля, пятница
17.00 - 05.00
Место: набережная Гребного канала
Вход: от 400₽
Фото: архив организаторов
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