Фестиваль электронной музыки и искусства «Культура’19» пройдет на Гребном канале

12 июля на набережной Гребного канала состоится фестиваль электронной музыки и искусства «Культура’19» . Как сообщают организаторы, событие откроет новые стили и звучания, расширяя границы музыкального познания слушателей.

Гостей также ждет знакомство с главными локальными талантами нижегородской хаус- и техно-сцены. Фестиваль будет насыщен разными интерактивными точками, мастер-классами, зонами отдыха и иными развлечениями.

Зону фестиваля разделят на несколько площадок: танцпол, чилл-аут с паровыми коктейлями от бара «Нефть», фудтраки, спортивная площадка с баскетбольным кольцом и настольным теннисом, а также креативная фотозона. Кроме того, на пляжной зоне вы сможете попробовать себя в сапсерфинге и встретить рассвет.