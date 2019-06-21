Стали известны лайнап и концепция Alfa Future People – 2019

Уже совсем скоро в Нижегородской области состоится, пожалуй, самое яркое и долгожданное музыкальное событие лета – фестиваль современной музыки Alfa Future People . Программа в 2019 году будет обширна как никогда: количество сцен впервые увеличится до семи, и каждая будет посвящена отдельному направлению в танцевальной музыке. Об этом сообщили организаторы на пресс-конференции в Москве.

Главная Main Alfa Stage традиционно станет самой большой в России. На ней выступят такие звезды стадионного масштаба, как Apashe, Carnage, Don Diablo, Ferry Corsten, Jeffrey Sutorius, Quintino, Showtek. Гостей ждут не только фееричные шоу от музыкантов, но и грандиозная церемония открытия и закрытия фестиваля.

Второй год подряд сцена с самым динамичным и тяжелым звучанием будет представлена S7 Airlines. Впервые на фестивале авиакомпания покажет собственное шоу открытия, которое пройдет в первый день на сцене BASS STAGE by S7 Airlines. В музыкальной программе – выступления Angerfist, Aphrodite, Borgore, Camo& Krooked, Cesqeaux, Coone, DeltaHeavy, Zardonic.

За техно на Alfa Future People уже по традиции отвечает бренд Miller. На сцене Miller Future Music выступят звезды мирового и отечественного техно. Среди первых объявленных артистов – Mujuice и SCSI-9. В прошлые годы техно-сцена Miller Future Music стала одной из самых запоминающихся по версии посетителей и музыкальных критиков, поэтому в этом году именно с ней связаны огромные ожидания.

Впервые на AFP будут представлены trance, live и deep сцены. Среди участников trance-сцены Mentos Fresh Connector– авторы крупнейших транс-хитов десятилетия британец Ashley Wallbridge и американец Sean Tyas, протеже диджея Тиесто голландец Richard Durand, прима вокального транса Christina Novelli, мастера нежного утреннего звучания Super8 & Tab, восходящая звезда австралийской сцены Exis и недавно образованный дуэт Futurecode, объединивший хорошо известных среди любителей транса музыкантов Ben Gold и Omnia.