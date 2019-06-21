Стали известны лайнап и концепция Alfa Future People – 2019
Уже совсем скоро в Нижегородской области состоится, пожалуй, самое яркое и долгожданное музыкальное событие лета – фестиваль современной музыки Alfa Future People. Программа в 2019 году будет обширна как никогда: количество сцен впервые увеличится до семи, и каждая будет посвящена отдельному направлению в танцевальной музыке. Об этом сообщили организаторы на пресс-конференции в Москве.
Главная Main Alfa Stage традиционно станет самой большой в России. На ней выступят такие звезды стадионного масштаба, как Apashe, Carnage, Don Diablo, Ferry Corsten, Jeffrey Sutorius, Quintino, Showtek. Гостей ждут не только фееричные шоу от музыкантов, но и грандиозная церемония открытия и закрытия фестиваля.
Второй год подряд сцена с самым динамичным и тяжелым звучанием будет представлена S7 Airlines. Впервые на фестивале авиакомпания покажет собственное шоу открытия, которое пройдет в первый день на сцене BASS STAGE by S7 Airlines. В музыкальной программе – выступления Angerfist, Aphrodite, Borgore, Camo& Krooked, Cesqeaux, Coone, DeltaHeavy, Zardonic.
За техно на Alfa Future People уже по традиции отвечает бренд Miller. На сцене Miller Future Music выступят звезды мирового и отечественного техно. Среди первых объявленных артистов – Mujuice и SCSI-9. В прошлые годы техно-сцена Miller Future Music стала одной из самых запоминающихся по версии посетителей и музыкальных критиков, поэтому в этом году именно с ней связаны огромные ожидания.
Впервые на AFP будут представлены trance, live и deep сцены. Среди участников trance-сцены Mentos Fresh Connector– авторы крупнейших транс-хитов десятилетия британец Ashley Wallbridge и американец Sean Tyas, протеже диджея Тиесто голландец Richard Durand, прима вокального транса Christina Novelli, мастера нежного утреннего звучания Super8 & Tab, восходящая звезда австралийской сцены Exis и недавно образованный дуэт Futurecode, объединивший хорошо известных среди любителей транса музыкантов Ben Gold и Omnia.
В этом году на фестивале впервые появится и deep-сцена, где выступят тек-хаус патриарх Ame, молодой продюсер Seth Schwarz, объединяющий хаус-ритмы со скрипичными партиями, датчанин Be Svendsen, чью музыку окрестили емким словосочетанием «Тарантино техно», Alex Niggemann (босс лейбла AEON и питомец легендарного Poker Flat Recordings), а также дип/тек-хаус дуэт Brita Unders. Россию представят любитель экзотики и эклектики DJ List, в музыке которого теплый хаус соединяется с ближневосточными мотивами и дуэт Simple Symmetry, электронный проект братьев Саши и Сергея Липских, соединяющий в себе традиции западной андерграундной клубной музыки и мелодики Ближнего Востока, Азии и Африки.
Live-сцена будет представлена российскими и западными артистами, сочетающими электронное звучание с хип-хопом. Хэдлайнером live-сцены станет Yung Lean – один из главных трендсеттеров в хип-хопе и за его пределами.
Свое видение новой танцевальной музыки представит энергетический напиток BURN, который соберет на своей сцене восходящих звезд российской электроники и хип-хопа. Хедлайнерами BURN stageстанут такие герои андерграунд-музыки, как ЛАУД и Cream Soda.
Помимо музыки на Alfa Future People будут организованы масштабные зоны спорта, а также будет работать лекторий. К услугам посетителей также лучшая в России фестивальная инфраструктура. Для 50 тысяч гостей ежегодно выстраивается один из самых масштабных фестивальных фудкортов в стране. В этом году количество точек питания будет увеличено до 70, среди них можно будет найти кухню на любой вкус: от бургеров и хумуса до раков и морепродуктов. Специально для вегетарианцев в меню всех корнеров будут отмечены блюда, не содержащие пищи животного происхождения. Также увеличится количество компаний, представляющих здоровое сбалансированное питание.
Фото: архив организаторов
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