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HammAli & Navai выступят на сцене Milo Concert Hall

29 сентября в Нижний Новгород едут HammAli & Navai – творческий тандем, ставший одним из ключевых музыкальных открытий 2018 года. Их песни – гармоничный сплав танцевальных ритмов и пронзительной рэп-лирики, завоевавшей любовь широкой аудитории. 

Выпустив несколько хитов подряд («Пустите меня на танцпол», «Ноты», «Хочешь, я к тебе приеду», «Цветок» и альбом «JANAVI») ребята стремительно взлетают на вершины музыкальных чартов. А их новый хит «Девочка-война» входит в топы всех радиостанций страны. 

29 сентября

19.00

Место: Milo Concert Hall (Родионова, 4)

Билеты: от 1000₽

Фото: архив организаторов

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