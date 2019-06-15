Первый сольный концерт Zivert состоится в Нижнем Новгороде

Певица Zivert выступит с большим сольным концертом в Нижнем Новгороде. 24 октября эффектная брюнетка и покорительница многих музыкальных чартов зарядит бесконечной энергией Milo Concert Hall, исполнив свои главные хиты.

6 апреля 2018 года состоялся релиз дебютного EP Zivert – молодой артистки лейбла «Первое Музыкальное». «Сияй» – такое лаконичное и жизнеутверждающее название получил мини-альбом, в состав которого вошли 4 сингла: «Еще хочу», «Зеленые волны», «Сияй» и «Океан». Также Zivert стала известна широкой аудитории после выхода двух зажигательных синглов «Чак» и «Анестезия».

Текущий год и вовсе начался для артистки триумфально: ее песня "life" пробралась в топ-10 сразу двух главных цифровых сервисов: Apple Music и iTunes.

24 октября 18.00 Место: Milo Concert Hall (Родионова, 4) Билеты: от 1000₽

Фото: архив организаторов