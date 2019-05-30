Фестиваль современной академической музыки Opus 52 пройдет в Нижегородском кремле

Четвертый фестиваль современной академической музыки Opus 52 будет проходить в Нижегородском кремле. 8 июня в 15.00 девять коллективов из России и Европы подарят жителям и гостям Нижнего Новгорода около 12 часов воодушевляющей музыки, о существовании которой вы даже не подозревали.

Как сообщает Нижегородский центр немецкой и европейской культуры, событие организовано при поддержке Фонда президентских грантов. Нововведением этого года станет смена локации фестиваля: традиционно он проходил на Театральной площади, а теперь переезжает в кремль. Специально для мероприятия кремль будет открыт для всех желающих до двух часов ночи.

Согласно программе Opus 52 – 2019, фестиваль посетит трубач с мировым именем Маркус Штокхаузен, сын легендарного композитора Карлхайнца Штокхаузена и художественный руководитель ансамбля WILD LIFE Quartet. Вторым именитым гостем станет одна из ведущих скрипок мира Татьяна Гринденко со своим ансамблем Opus Posth, которые повторно открыли для себя Нижний в ноябре прошлого года, когда их концертом завершился фестиваль «Другая музыка. Пярт».

Не обойдется в этот раз и без экспериментов. Самый известный ансамбль современной музыки Эстонии «Ансамбль U» представит на фестивале свой интерактивный проект «Оркестр Публики», где музыканты совместно со зрителями будут сочинять музыку в реальном времени через WI-FI сеть. А духовой барочный ансамбль L’Esprit du Vent сыграет музыку XXI века на старинных инструментах.

В выступлении екатеринбургского Pincode Ensemble прозвучит музыка современных венгерских и уральских композиторов. Сет получил название «Эхо гуннов» неслучайно. Именно через Урал проходили пути переселения народов, и не раз в мировой истории народы с востока шли на запад, так это было с монгольскими племенами, так и, более ранее – с гуннами. Так в свое время венгры откололись от своих родственников хантов и мансей и осели в Европе.

В фестивале также примут участие два нижегородских коллектива муниципальный камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» и Муниципальный камерный хор «Нижний Новгород» и уже давно известный нижегородцам Московский Ансамбль Современной Музыки – МАСМ.