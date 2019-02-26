Четвертый музыкальный фестиваль Opus 52 состоится в Нижнем Новгороде в июне

8 июня в Нижнем Новгороде пройдет четвертый международный музыкальный фестиваль Opus 52. Традиционно событие проходило ночью на Театральной площади, однако в этом году фестиваль переходит в дневной формат. Также меняется и локация — новой площадкой станет отреставрированная Нижне-Волжская набережная, сообщает Нижегородский центр немецкой и европейской культуры.

На четвертый по счету Opus 52 организаторы планируют привезти свыше 40 участников из 8 стран: Германии, Австрии, Швейцарии, Польши, Эстонии, Франции, США и, конечно, России. Свое присутствие также подтвердили культовые ансамбли современной академической музыки. Так, впервые Нижний Новгород посетит Маркус Штокхаузен, сын легендарного Карлхайнца Штокхаузена и художественный руководитель уже почти легендарного ансамбля Wild life. Вторым именитым гостем станет Татьяна Гринденко и коллектив Opus Posth.

Из нижегородцев свое участие в фестивале подтвердил муниципальный камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода».

Фото: Дмитрий Степанов