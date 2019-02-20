Нижегородский музыкант Миф выпустил новый трек «Небеса»

Музыкант из Нижнего Миф выпустил новый трек «Небеса». Это история об отношениях в стиле нео-соул с отголосками The Weeknd и Daft Punk.

Это первый трек нового проекта музыканта и саунддизайнера Максима Хрычёва. Миф – это повествование, передающее представления о мире, месте человека в нем, происхождении всего сущего, о страстях, богах и героях.

«Идея состоит в том, что можно быть на грани поп-музыки и андеграунда, совмещать приемы музыкального производства и неосознанного эксперимента, модного современного звучания и старого доброго блюза, играть, как ребенок и творить, как взрослый», – отмечает музыкант.

Создавая «Небеса», Миф намеренно пытался повторить мелодию и ритм хитов Daft Punk – Get Lucky и The Weeknd – Starboy. Песня ждала своего часа почти два года и наконец вышла на свет с помощью курса школы Маскелиаде.

До релиза трека Максим уже два раза выступал на вечеринке АРХПРТ, а также принимал участие в фестивале Burning man decompression и Архстоянии.