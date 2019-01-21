Четвертьфинал SLOVO NN пройдет в Нижнем 2 февраля

Второй сезон рэп-баттла SLOVO NN стартовал в ноябре 2018 года. Четвертьфинал проекта пройдет 2 февраля в Fidel Club, сообщают организаторы.

В поединке один на один встретятся 4 пары MC: A.S. и Borntopraay, Сокращенец и Killdross, Ameli Lenz и Рециди, Vision и Coolхоз. В качестве специальных гостей баттла выступят Нищета и Собаки, Набинабат, D.T.Quang, Уинтермьют и Жаба Аркадьевна.

2 февраля 17.00 Место: Fidel Club Билеты: 300-400₽

Фото: архив организаторов