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Четвертьфинал SLOVO NN пройдет в Нижнем 2 февраля

Второй сезон рэп-баттла SLOVO NN стартовал в ноябре 2018 года. Четвертьфинал проекта пройдет 2 февраля в Fidel Club, сообщают организаторы. 

В поединке один на один встретятся 4 пары MC: A.S. и Borntopraay, Сокращенец и Killdross, Ameli Lenz и Рециди, Vision и Coolхоз. В качестве специальных гостей баттла выступят Нищета и Собаки, Набинабат, D.T.Quang, Уинтермьют и Жаба Аркадьевна.

2 февраля

17.00

Место: Fidel Club

Билеты: 300-400₽

Фото: архив организаторов

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