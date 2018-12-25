Lucidvox выступит в Нижнем 5 января
5 января столичная психоделическая группа Lucidvox даст концерт в Нижнем. Квартет погрузит слушателей в глубокий транс экспериментального фолка и наполнит субботний вечер тонкой этнической атмосферой.
За минувший год Lucidvox успели поработать с такими артистами, как Chemical Brothers, BadBadNotGood, St.Vincent, а также получить множество блестящих рецензий от европейских изданий.
5 января
20.00
Место: Black Ho)))
Вход: 300₽
Фото: архив героев
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