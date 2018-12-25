Lucidvox выступит в Нижнем 5 января

5 января столичная психоделическая группа Lucidvox даст концерт в Нижнем. Квартет погрузит слушателей в глубокий транс экспериментального фолка и наполнит субботний вечер тонкой этнической атмосферой.

За минувший год Lucidvox успели поработать с такими артистами, как Chemical Brothers, BadBadNotGood, St.Vincent, а также получить множество блестящих рецензий от европейских изданий.