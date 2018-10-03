Вечеринка фестиваля Beat Weekend: Public talk и dj-set от Tesla boy
В эту пятницу на Рождественской будет горячо! В пространстве "Маяковка, 10" нас ждут паблик-толк, премьера фильма от команды Beat Weekend и танцы от основателя электро-поп группы Tesla boy.
Заручившись поддержкой организаторов культовых вечеринок АРХПРТ и Тинькофф Банка, команда фестиваля Beat Weakend готовит закрытую вечеринку с паблик-толком от солиста Tesla Boy, Антона Севидова, после чего гости увидят премьеру документальной киноленты Daft Punk Unchained - подробный портрет музыкантов, создавших вокруг себя целую удивительную вселенную.
В продолжение вечера Антон Севидов и резиденты АРХПРТ сыграют диджей-сэты, куда можно попасть, если приобрести билеты на премьеру Daft Punk Unchained.
Стоимость билетов: 300 рублей
Арт-пространство "Маяковка, 10"
6 октября, 20:00
Фото: Архив пресс-служб
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