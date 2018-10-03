Заручившись поддержкой организаторов культовых вечеринок АРХПРТ и Тинькофф Банка, команда фестиваля Beat Weakend готовит закрытую вечеринку с паблик-толком от солиста Tesla Boy, Антона Севидова, после чего гости увидят премьеру документальной киноленты Daft Punk Unchained - подробный портрет музыкантов, создавших вокруг себя целую удивительную вселенную.

В продолжение вечера Антон Севидов и резиденты АРХПРТ сыграют диджей-сэты, куда можно попасть, если приобрести билеты на премьеру Daft Punk Unchained.

Стоимость билетов: 300 рублей

Арт-пространство "Маяковка, 10"

6 октября, 20:00

Фото: Архив пресс-служб