Рома "Крест" выпустил новый клип

Нижегородская рок-группа 7000$ выпустила новый клип: "Цена победы". Об этом сообщается в официальном сообществе группы Вконтакте.

Видео вышло в преддверии концертов в поддержку нового, одноименного песне, альбома группы.

"Цена победы" — восьмой полноформатный альбом группы. Он был презентован 4 апреля, тогда же вышел и клип.

Команда существует уже 17 лет, за это время было выпущено 8 студийных альбомов и 6 синглов. А релиз альбома "Вперед" состоялся даже в Японии, под названием "Let's go".