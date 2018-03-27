Группа "Полюса" даст первый акустический концерт в Нижнем

В пространстве "Чердак души" 29 марта выступит группа "Полюса". Об этом сообщают организаторы.

Музыканты впервые сыграют в Нижнем Новгороде новую акустическую программу в расширенном составе.

За 17 лет сформировалось эстетическое мировоззрение группы: ощутите тонкость поэзии, изобретательность ритм-секции, многослойность звучания и плотный грув – всё то, за что группа так нравится любителям хорошей музыки.

Группа «Полюса» является одним из романтических рок-символов Петербурга.  Сейчас музыканты вплотную подошли к окончанию работы над своим пятым по счету альбомом. В преддверии релиза новой электрической программы, группа дает акустический концерт, в котором прозвучат как новые, так и уже знакомые и любимые многими композиции. 

 

29 марта

19:30

Soul Loft "Чердак души", Нижневолжская набережная 11/2

Билеты от 400 рублей

 

Комментарии (0)
Автор: Анастасия Большакова
Опубликовано:
Дата события:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также