Hotline x Ohota: самый модный рейв пройдет в Sklad Club

DJ, ремикс-продюсер, музыкант, чьи треки привлекли внимание брендов Lamborghini и Versace - Ohota выступит в Sklad Club вечером 23 марта. Об этом сообщают организаторы.

Треки Охоты - диджея из Санкт-Петербурга - в ближайшую пятницу будут звучать в Нижнем. Организаторы уверяют, что этому артисту есть чем удивить и самых искушенных рейверов.

Права на его треки "Diktat" и "Total" выкупили для своих роликов Lamborghini и Versace.

Приправленный чувством хорошего вкуса, музыкальный деликатес Хотлайн подается в Sklad club.

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