30 марта в рамках выставки Aljoscha x Futuro на сцене галереи современного искусства пройдет аудио-визуальный перфоманс Lovozero.

Музыка Lovozero — это новое понимание эстетики и красоты в современном искусстве. Проект, основанный Анастасией Толчневой, существует на стыке северного вокала, электронной музыки и видео-арта от художницы Дарьи Бескоросой.

Откроют вечер исполнители из проекта St.Fractalium, которые создают саунд-арт в лице двух живых участников и одного виртуального компьютерного рандома.

Начало события в 19:00.

Стоимость билетов в предпродаже:

Первые 22 билета — 150₽

Первые 66 билетов — 200₽

Стоимость билетов в день мероприятия:

300₽ с репостом этой записи и 400₽ без репоста.

Билеты можно приобрести в галерее современного искусства Futuro, баре "Селедка и Кофе" и в клубе Black Ho).

Количество билетов ограничено!