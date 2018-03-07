Концерт группы "Аквариум" в Нижнем переносится из-за болезни Бориса Гребенщикова

Гастрольный тур в поддержку нового альбома группы "Аквариум" - "Время N" - переносится из-за болезни Бориса Гребенщикова. Об этом сообщается в официальном сообществе музыкантов.

Изначально планировалось, что в Нижнем Новгороде концерт состоится в 24 апреля, теперь же дата выступления будет перенесена. Точные сроки организаторы обещают объявить до конца месяца.

Музыканты и менеджеры группы "Аквариум" так прокомментировали ситуацию: "соглашаясь с мнением лечащих врачей, что после перенесенной пневмонии Борису Гребенщикову потребуется достаточно продолжительный реабилитационный период, мы, с согласия организаторов, приняли решение перенести ближайшие концерты".