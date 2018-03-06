Датский джаз в исполнении "Abekejser" прозвучит в пространстве "Чердак души"

У этого датского коллектива — вычурная концепция. Как утверждают сами музыканты, она связана с полулегендарной-полумифической историей: где-то в африканских джунглях живёт обезьяна, которой свойственно развлекаться под специфические танцевальные ритмы синтетической музыки — псевдо-джаза, псевдо-хип-хопа, псевдо-электроники. Обезьяна эта — императорский тамарин, или «Император Тамарин» на английском. А по-датски термин звучит как Abekejser, то есть Обезьяний Король.

«Родословная» участников группы – джаз и world music. В качестве ориентиров и источников вдохновения музыканты называют такие имена, как Jaga Jazzist, Snarky Puppy, Weather Report.

Abekejser провоцируют на создание и принятие нового не только слушателя, но и себя. Например, вместо контрабаса, с которым Адриан Кристенсен уже сделал себе имя как минимум европейского уровня, он играет здесь на басовых синтезаторах и буквально выворачивает звучание баса наизнанку.

«В нашем музыке может быть очень сложный подтекст,- говорит Лавсен, гитарист группы - но на самом деле наша цель — навести мосты, по которым вы можете идти на новую музыкальную территорию, даже если это кажется странным и опасным. Мы любим играть там, где есть бар. И там, где бас проберёт вас до костей, потому что когда играет Abekejser — просто так на месте не усидеть».