Музыканты из России поборются за 100 000 евро в конкурсе Burn Residency 2018
Конкурс BURN Residency объявил о начале регистрации на состязание 2018 года, которое привлечет тысячи молодых диджеев, мечтающих повторить успех победителя 2017 года Фуркана Курта.
До окончания регистрации 20 марта конкурс соберет молодых исполнителей из России, Турции, Италии, Норвегии, Польши, Румынии, Испании, Венгрии, Бразилии и Швеции, которые примут участие в борьбе за корону победителя под 2018 года под пристальным надзором менторов — в прошлом среди них нашлось место таким мастодонтам индустрии, как Пит Тонг, Luciano, Сет Трокслер и Loco Dice.
Уже на протяжении 8 лет программа BURN Residency открывает миру лучших молодых талантов со всего света. Отмеченный в качестве уникальной инициативы в индустрии электронной музыки и ориентированный на диджеев и продюсеров нового поколения, этот конкурс предоставляет молодым исполнителям потрясающие возможности.
Те финалисты, кому посчастливится пройти отбор, смогут пройти эксклюзивную обучающую программу — детали которой будут раскрыты в ближайшее время, — а также получат возможность выступить в культовых клубах Ибицы. Победитель состязания же получит приз в €100 000, который поможет ему в развитии собственной карьеры.
Прошлогодний сезон BURN Residency увенчался победой турецкого диджея Фуркана Курта. По завершению серии челленджей и заданий Фуркан стал лучшим среди трех финалистов по версии судейской коллегии, в чей состав вошли такие известные лидеры индустрии, как Карл Кокс, Пит Тонг и Luciano.
Одним из прошлых победителей BURN Residency был и итальянский диджей Lollino, который после победы в конкурсе подписал контракт с Ask My Management, выпустил микс на подотчетном Джону Дигвиду лейбле Bedrock, а также стал часто выступать на знаменитой серии вечеринок HYTE. Среди его недавних успехов — попадание в лайн-ап новогоднего фестиваля клуба Amnesia Ibiza, где он составил компанию в том числе и таким артистам, как Loco Dice, Крис Либинг, Карл Кокс, Ричи Хоутин и Dubfire.
Регистрация на конкурс этого года уже открыта. Вступить в состязание и узнать последние новости о BURN Residency можно на официальном сайте.
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