Музыканты из России поборются за 100 000 евро в конкурсе Burn Residency 2018

До окончания регистрации 20 марта конкурс соберет молодых исполнителей из России, Турции, Италии, Норвегии, Польши, Румынии, Испании, Венгрии, Бразилии и Швеции, которые примут участие в борьбе за корону победителя под 2018 года под пристальным надзором менторов — в прошлом среди них нашлось место таким мастодонтам индустрии, как Пит Тонг, Luciano, Сет Трокслер и Loco Dice.

Уже на протяжении 8 лет программа BURN Residency открывает миру лучших молодых талантов со всего света. Отмеченный в качестве уникальной инициативы в индустрии электронной музыки и ориентированный на диджеев и продюсеров нового поколения, этот конкурс предоставляет молодым исполнителям потрясающие возможности.

Те финалисты, кому посчастливится пройти отбор, смогут пройти эксклюзивную обучающую программу — детали которой будут раскрыты в ближайшее время, — а также получат возможность выступить в культовых клубах Ибицы. Победитель состязания же получит приз в €100 000, который поможет ему в развитии собственной карьеры.

Прошлогодний сезон BURN Residency увенчался победой турецкого диджея Фуркана Курта. По завершению серии челленджей и заданий Фуркан стал лучшим среди трех финалистов по версии судейской коллегии, в чей состав вошли такие известные лидеры индустрии, как Карл Кокс, Пит Тонг и Luciano.

Одним из прошлых победителей BURN Residency был и итальянский диджей Lollino, который после победы в конкурсе подписал контракт с Ask My Management, выпустил микс на подотчетном Джону Дигвиду лейбле Bedrock, а также стал часто выступать на знаменитой серии вечеринок HYTE. Среди его недавних успехов — попадание в лайн-ап новогоднего фестиваля клуба Amnesia Ibiza, где он составил компанию в том числе и таким артистам, как Loco Dice, Крис Либинг, Карл Кокс, Ричи Хоутин и Dubfire.

Регистрация на конкурс этого года уже открыта. Вступить в состязание и узнать последние новости о BURN Residency можно на официальном сайте.