Современный польский джаз прозвучит в "Арсенале"

10 февраля в Арсенале состоится джазовый концерт Тшаска-Мазур-Йоргенсен трио.

В составе джазового трио -родоночальник одного из самых необычных новоджазовых стилей - "ясс", саксофонист Миколай Тшаска, исполнитель на акустической бас-гитаре фантастический Рафал Мазур, и ведущий перкуссионист Дании Петер Оле Йоргенсен.

Трио в 2015 году собрал Миколай Тшаска, пригласв своих давних партнеров по различным проектам Мазура и Йоргенсена, ранее не игравших друг с другом. Успех был столь оглушительным, что музыканты решили продолжать сотрудничество, и, собравшись вновь весной прошлого года, сыграли ещё несколько концертов в Кракове и Будапеште, а также записали альбом, вышедший в ноябре под названием «Jellyspace» на знаменитом польском лейбле Not Two Records.