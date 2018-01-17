Современный польский джаз прозвучит в "Арсенале"

10 февраля в Арсенале состоится джазовый концерт Тшаска-Мазур-Йоргенсен трио. 

В составе джазового трио -родоночальник одного из самых необычных новоджазовых стилей - "ясс", саксофонист Миколай Тшаска, исполнитель на акустической бас-гитаре фантастический Рафал Мазур, и ведущий перкуссионист Дании Петер Оле Йоргенсен.

Трио в 2015 году собрал Миколай Тшаска, пригласв своих давних партнеров по различным проектам Мазура и Йоргенсена, ранее не игравших друг с другом. Успех был столь оглушительным, что музыканты решили продолжать сотрудничество, и, собравшись вновь весной прошлого года, сыграли ещё несколько концертов в Кракове и Будапеште, а также записали альбом, вышедший в ноябре под названием «Jellyspace» на знаменитом польском лейбле Not Two Records.

10 февраля

19:00

ГЦСИ "Арсенал" (Кремль, корпус 6)

Билеты: 700 рублей, на сайте www.ncnk.ru — 600 рублей

 

Комментарии (0)
Автор: Анастасия Большакова
Опубликовано:
Дата события:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также