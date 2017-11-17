Группа «Одри - Акапелла» выступит в ЦТМ

23 ноября в 19.00, в Центре Театрального Мастерства состоится показ программы группы "Одри - Акапелла" "Жизнь как в кино". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Концертную программу "ЖИЗНЬ КАК В КИНО" вокальная группа «Одри - Акапелла» посвящает культовым актрисам советского и зарубежного кино: Татьяне Дорониной, Наталье Варлей, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Джулии Робертс и другим самым известным женским именам киноиндустрии.

Как отмечают авторы программы, концертная программа "Жизнь как в кино" – это посвящение женщинам: их талантам, судьбам, красоте.

Соединение вокальных композиций с кадрами из фильмов с участием героинь проекта и с киноисториями из жизни – новый формат для «Одри - Акапелла». В программе прозвучат 17 вокальных композиций в оригинальной аранжировке коллектива.

В концертной программе примут участие вокалистки коллектива «Одри - Акапелла»: Ольга Федянцева, Екатерина Чилингарашвили, Ольга Коновалова, Ольга Матренина, а также бит-боксер Александр Казаков. В роли ведущих-рассказчиц выступят актрисы: Полина Самойлова, Юлиана Богатова. Автор и продюсер проекта «Одри - Акапелла», руководитель группы – лауреат Премии Нижнего Новгорода Дарья Гительсон.