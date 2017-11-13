MILO Concert Hall разыгрывает абонемент на посещение всех концертов в 2018 году

MILO Concert Hall запустил конкурс поздравлений в честь своего пятилетия. Победитель получит абонемент на безлимитное посещений всех мероприятий на площадке в 2018 году.

Для участия необходимо выложить на своей странице «ВКонтакте» или в сообществе встречи текст с поздравлением и хэштегом #МКХ5ЛЕТ, а также свою фотографию с любого мероприятия в MILO Concert Hall. Победителя определят 16 ноября.