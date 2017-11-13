MILO Concert Hall разыгрывает абонемент на посещение всех концертов в 2018 году

MILO Concert Hall запустил конкурс поздравлений в честь своего пятилетия. Победитель получит абонемент на безлимитное посещений всех мероприятий на площадке в 2018 году. 

Для участия необходимо выложить на своей странице «ВКонтакте» или в сообществе встречи текст с поздравлением и хэштегом #МКХ5ЛЕТ, а также свою фотографию с любого мероприятия в MILO Concert Hall. Победителя определят 16 ноября.

17 ноября

23:00

MILO Concert Hall (Родионова, 4)

Билеты от 200 рублей

Комментарии (0)
Автор: Мария Кучер
Опубликовано:
Дата события:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также