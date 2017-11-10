Саксофонист Дерек Браун даст мастер-класс музыкантам из Нижнего Новгорода
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Дерек Браун
Музыкант Дерек Браун использует в своих выступлениях саксофон, пение и элементы битбокса. При этом Браун разработал собственные звуковые приемы: slap-tonguing (буквально - «хлопок (щелчок) языком») и double-tonguing (в переводе – «двойная работа языком»).
Мастер-класс пройдет в Большом зале Музыкального колледжа имени Балакирева. Участие бесплатное.
13 ноября
15:30
Бекетова, 5в (Музыкальный колледж)
Бесплатно
Напомним, что Дерек Браун даст два концерта: 14 ноября в Нижнем Новгороде и 15 ноября в Дзержинске. В программе прозвучат джазовые стандарты, соул, рок-н-ролл, классика, а также новые джазовые и эстрадные композиции. Подробнее о выступлениях Брауна можно прочитать здесь.
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