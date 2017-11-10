Саксофонист Дерек Браун даст мастер-класс музыкантам из Нижнего Новгорода

  • Дерек Браун

Музыкант Дерек Браун использует в своих выступлениях саксофон, пение и элементы битбокса. При этом Браун разработал собственные звуковые приемы: slap-tonguing (буквально - «хлопок (щелчок) языком») и double-tonguing (в  переводе – «двойная работа языком»). 

Мастер-класс пройдет в Большом зале Музыкального колледжа имени Балакирева. Участие бесплатное. 

13 ноября

15:30

Бекетова, 5в (Музыкальный колледж)

Бесплатно

Напомним, что Дерек Браун даст два концерта: 14 ноября в Нижнем Новгороде и 15 ноября в Дзержинске. В программе прозвучат джазовые стандарты, соул, рок-н-ролл, классика, а также новые джазовые и эстрадные композиции. Подробнее о выступлениях Брауна можно прочитать здесь.

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Автор: Мария Кучер
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