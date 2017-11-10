Саксофонист Дерек Браун даст мастер-класс музыкантам из Нижнего Новгорода

Музыкант Дерек Браун использует в своих выступлениях саксофон, пение и элементы битбокса. При этом Браун разработал собственные звуковые приемы: slap-tonguing (буквально - «хлопок (щелчок) языком») и double-tonguing (в переводе – «двойная работа языком»).

Мастер-класс пройдет в Большом зале Музыкального колледжа имени Балакирева. Участие бесплатное.

13 ноября 15:30 Бекетова, 5в (Музыкальный колледж) Бесплатно

Напомним, что Дерек Браун даст два концерта: 14 ноября в Нижнем Новгороде и 15 ноября в Дзержинске. В программе прозвучат джазовые стандарты, соул, рок-н-ролл, классика, а также новые джазовые и эстрадные композиции. Подробнее о выступлениях Брауна можно прочитать здесь.